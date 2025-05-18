Yeni Papa İle Tarihi Tören Gerçekleşti

İLK AMERİKALI PAPA COŞKUYLA KARŞILANDI

Katolik dünyasının ilk Amerikalı papası olan 69 yaşındaki 14. Leo, Vatikan Meydanı’nda beyaz Papamobil ile ilerlerken binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Meydanda toplanan kalabalık, bayrakları sallayarak ve tezahüratlar yaparak yeni Papa’yı heyecanla selamladı. Bu önemli günde, özellikle Amerikan Katolikleri büyük ilgi gösterdi ve yaklaşık 100 bin kişi, Leo’nun yemin töreni için Vatikan’a akın etti. Yeni Papa’nın ilk ayini için birçok siyasetçi de burada bulundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, törene katılan önemli isimlerden bazılarıydı. Papa Leo’nun uzun yıllar misyoner ve piskopos olarak görev yaptığı Peru’nun devlet başkanı Dina Boluarte de etkinlikte yer aldı. Ayrıca, CNN International, toplamda 150 ülkeden delege olduğunu aktardı.

GÖRKEMLİ TÖREN İÇİN ÖNLEMLER

İtalyan güvenlik güçleri, etkinlik için “olağanüstü” önlemler aldı. Meydan çevresine keskin nişancılar yerleştirilirken, Vatikan’a dron engelleme sistemleri kuruldu. Bu kapsamda, binlerce polis memuru etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için meydanda hazır bulundu. AFP, 1963 yılından bu yana bu kadar görkemli bir tören düzenlenmediğini bildirdi. Katolik dünyanın yeni lideri, kardinaller eşliğinde meydana girerken, kalabalık dev ekranlardan töreni takip etti. Papa kısa süreliğine Papamobil’i durdurarak bir çocuğu öperken, meydandan “Viva il Papa” (Yaşasın Papa) sloganları yükseldi.

BİRLİK VE ADALET VURGUSU

Papa, yaptığı konuşmada, Katolik Kilisesi’nde “dini propagandaya ve güç oyunlarına yer olmadığını” ifade ederek birlik çağrısı yaptı. Leo’nun bu sözleri, halefinin döneminde yaşanan reformcularla muhafazakârlar arasındaki tansiyona referans olarak yorumlandı. Ayrıca, “Dünya’nın kaynaklarını sömürüp en yoksulları marjinalize eden ekonomik sistemi” de eleştirdi. Papa Leo’nun bu törendeki açıklamaları, görev süresinde benimseyeceği önceliklere dair merak uyandırdı.

UKRAYNA VE GAZZE’YE DUA

Konuşmasında, Papa Francis’ten alışık olunan alçak gönüllü tonu sürdürerek, “Ben bu role kendi özelliklerim için seçilmedim. Bu görevi inancınızın ve mutluluğunuzun hizmetkarı olmak isteyen bir kardeşiniz olarak üstleniyorum” dedi. Aynı zamanda, “Ukrayna’ya adil ve kalıcı bir barış” çağrısı yaptı. Gazze ile ilgili ise, “çocukların, ailelerin, yoksulların ve hayatta kalanların açlığa mahkûm edildiği” yönünde dualarını iletti.

BALIKÇININ YÜZÜĞÜ

Tören sırasında papalığın geleneksel sembollerinin teslim alındığı anlarda Leo, kendisi için özel olarak hazırlanan “balıkçının yüzüğünü” de aldı. Bu yüzük, Papa’nın şahsi mührünü taşırken, resmi evrakları damgalamak için kullanılıyor. Yüzüğün üzerinde Katoliklerin ilk papası Aziz Petrus’un suya ağ atarkenki hali şeklinde bir kabartma yer alıyor. Vatikan medyası, yüzüğün detaylarını paylaştı. Papa’nın vefatından sonra yüzük imha edilerek yeni bir yüzük yapılıyor. Daha önce bu yüzüğün maddi değerinin 520.000 dolar olduğu söylenmişti, ancak Katolik Kilisesi için bu yüzüğün değeri parayla ölçülemiyor.

İLK ZİYARET TÜRKİYE’YE OLACAK

Papa 14. Leo’nun halefinin İznik’i ziyaret etmeyi planladığı biliniyordu. Leo, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada İznik’i ziyaret etmek için hazırlandığını ifade etti. İlk yurt dışı ziyaretinin Türkiye’ye olması planlanıyor ve Leo, Katolikler için tarihi öneme sahip İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

İZNİK KONSİLİ’NE TARİHİ DOKUNUŞ

MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantinos’un çağrısıyla toplanan İznik Konsili, Hristiyan doktrininin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştı. Din tarihçileri, bu toplantının Hristiyan inancının temel ilkelerinin belirlendiği en önemli evrensel konsil olarak nitelendiriyor.