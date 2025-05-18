Yeni Papa Leo’nun Tarihi Yemin Töreni!

PAPANIN TARİHİ GÜNÜ

Katolik dünyasının ilk Amerikalı papası unvanına sahip 69 yaşındaki 14. Leo, Vatikan Meydanı’nda Papamobil ile ilerlerken on binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Meydanda bir araya gelen kalabalık, bayraklar sallayarak ve tezahüratlar yaparak yeni Papa’yı heyecanla selamladı. Leo, bu özel günde ilk kez Papamobil ile halka hitap etti. Özellikle Amerikan Katoliklerinin yoğun ilgi gösterdiği bu tarihi günde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişinin Leo’nun yemin törenine katılmak üzere Vatikan’a geldiği bildirildi. Yeni Papa’nın ilk ayini için birçok siyasetçi de Vatikan’daydı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, törene katılan isimler arasında bulundu. Aynı zamanda, Papa Leo’nun uzun yıllar misyonerlik ve piskoposluk yaptığı Peru’nun devlet başkanı Dina Boluarte de etkinliğe katıldı.

İtalyan güvenlik güçleri, etkinlik için geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan çevresine keskin nişancılar yerleştirilirken, Vatikan’a dron engelleme sistemleri kuruldu. Binlerce polis memuru, törenin güvenli bir biçimde geçmesi için meydanda hazır bulundu. En son 1963 yılında düzenlenen bu denli görkemli bir etkinlik, AFP tarafından bildirildi. Katolik dünyasının yeni lideri, kardinaller eşliğinde meydana girdiğinde kalabalık, dev ekranlardan töreni takip etti. Papa, bir çocuğu öperken Papamobil’i kısa bir süre durdurdu ve meydanda “Viva il Papa” (Yaşasın Papa) sloganları duyuldu.

Papa, yaptığı konuşmada Katolik Kilisesi’nde “dini propagandaya ve güç oyunlarına yer olmadığını” belirtti ve birlik çağrısı yaptı. Leo’nun bu ifadeleri, halef Francis dönemindeki reformcularla muhafazakârlar arasında yaşanan gerilimlere yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Ayrıca Papa, “Dünya’nın kaynaklarını sömürüp en yoksulları marjinalize eden ekonomik sistem” şeklinde kınama yaptı. Papa Leo’nun bu törendeki sözleri, görev süresinde benimseyeceği öncelikler açısından büyük bir merak uyandırdı.

Papa Leo, konuşmasında, kendi özellikleri için bu role seçilmediğini, “Bu görevi inancınızın ve mutluluğunuzun hizmetkarı olmak isteyen bir kardeşiniz olarak üstleniyorum” dedi. Ayinin sonunda, “Ukrayna’ya adil ve kalıcı bir barış” çağrısında bulunan Papa, “çocukların, ailelerin, yoksulların ve hayatta kalanların açlığa mahkûm edildiği” Gazze için de dualarını iletti.

Törende Papa, geleneksel papalık sembollerini de teslim alarak kendisi için özel olarak hazırlanan “balıkçının yüzüğünü” aldı. Yüzüğü, Filipinli kardinal Luis Antonio Gokim Tagle taktı. Bu yüzük, papanın şahsi mührünü taşıyor ve resmi evrakları damgalamakta kullanılıyor. Yüzüğün üzerinde Katoliklerin ilk papa olarak kabul edilen Aziz Petrus’un suya ağ atarkenki hali yer almakta. Bu nedenle bu yüzüğe “balıkçının yüzüğü” deniyor. Vatikan medyası, yüzüğün detaylarını da paylaştı. Papa’nın vefatından sonra, yüzüğün imha edilmesi ve yeni bir yüzük yapılması adeti var. Daily Mail, yüzüğün maddi değerinin 520.000 dolar olduğunu aktarmıştı. Ancak Katolik Kilisesi için yüzüğün değeri, parayla ölçülemez.

Papa 14. Leo, halef Franciscus’un ölümünden önce İznik’i ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı. Leo, göreve başlamasının ardından gazetecilere verdiği demeçte İznik’i ziyaret etmeye hazırlandığını duyurdu. Böylece Leonun ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye’ye olacağı öngörülüyor. Leo, Katolikler için tarihi öneme sahip İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünde Türkiye’ye giderek bir dizi etkinliğe katılacak.

MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantinos’un çağrısıyla toplanan İznik Konsili, Hristiyan doktrininin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştı. Din tarihçileri, bu toplantının Hristiyan inancının temel ilkelerinin belirlendiği en önemli evrensel konsil olduğunu vurguluyor.