Yeni Papa’nın Yemin Töreni Oldu

PAPA LEONUN COŞKUYLA KARŞILANMASI

Katolik dünyasının ilk Amerikalı papası olarak bilinen 69 yaşındaki 14. Leo, beyaz Papamobil içinde Vatikan Meydanı’nda ilerlerken binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Meydanda toplanan kalabalık, bayraklar sallayarak ve tezahüratlar yaparak yeni Papa’yı heyecanla karşıladı. Leo, ilk kez Papamobil ile halkı selamladı. Özellikle Amerikan Katoliklerinin ilgisi yoğun oldu ve dünyadan yaklaşık 100 bin kişi, Leo’nun yemin töreni için Vatikan’a akın etti. Yeni Papa’nın ilk ayininde çok sayıda siyasetçi de yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bitişi Almanya Başbakanı Friedrich Merz, törene katılan isimler arasında bulunuyordu. Peru’nun devlet başkanı Dina Boluarte da törene katılan liderlerden biri oldu. CNN International, toplamda 150 ülkeden delegenin Vatikan’da olduğunu bildirdi.

TÖREN İÇİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İtalyan güvenlik güçleri, etkinlik için “olağanüstü” güvenlik önlemleri aldı. Meydan çevresine keskin nişancılar yerleştirilirken, Vatikan’a dron engelleme sistemleri kuruldu. Törenin güvenli bir şekilde geçmesi için binlerce polis memuru meydanda hazır bulundu. AFP, 1963 yılından bu yana gerçekleştirilen en görkemli tören olduğunu aktardı. Katolik dünyasının yeni lideri, kardinaller eşliğinde meydana girerken toplanan kalabalık dev ekranlardan törensel anları izledi. Papa, bir çocuğu öpmek için Papamobil’i kısa bir süre durdururken, meydanda “Viva il Papa” (Yaşasın Papa) sloganları yankılandı.

Papa Leo, konuşmasında Katolik Kilisesi’nde “dini propagandaya ve güç oyunlarına yer olmadığını” belirterek birlik çağrısı yaptı. Bu sözler, halef Francis dönemindeki reformcular ile muhafazakârlar arasındaki gerilime dair bir referans olarak yorumlandı. Papa, aynı zamanda “Dünya’nın kaynaklarını sömürüp en yoksulları marjinalize eden ekonomik sistemi” de kınadı. Leo’nun törendeki ifadeleri, görev süresinde benimseyeceği öncelikleri yansıtması açısından dikkatle takip ediliyordu.

UKRAYNA VE GAZZE’YE DUA

Papa Leo, konuşmasında, Papa Francis dönemine benzer bir anlayışla “Ben bu role kendi özelliklerim için seçilmedim” diye belirtti. “Bu görevi inancınızın ve mutluluğunuzun hizmetkarı olmak isteyen bir kardeşiniz olarak üstleniyorum,” dedi. Ayinin sonunda, “Ukrayna’ya adil ve kalıcı bir barış” çağrısı yaparken, “çocukların, ailelerin, yoksulların ve hayatta kalanların açlığa mahkûm edildiği” Gazze’ye de dualarını yolladı.

BALIKÇININ YÜZÜĞÜ

Tören sırasında papalığın geleneksel sembolleri Leo’ya teslim edildi. Leo, kendisi için özel olarak hazırlanan “balıkçının yüzüğünü” de aldı. Yüzüğü, Filipinli kardinal Luis Antonio Gokim Tagle taktı. Bu yüzük, papanın şahsi mührünü taşıyor ve resmi evrakları damgalamak için kullanılıyor. Yüzükte Katoliklerin ilk papa olarak kabul edilen ve mesleği balıkçılık olan Aziz Petrus’un suya ağ atarkenki hali yer alıyor. Vatikan medyası, yüzüğe dair detayları paylaştı. Papa vefat ettikten sonra yüzük imha edilip, yeni bir yüzük yapılmakta. Daily Mail, bu yüzüğün maddi değerinin 520.000 dolar olduğunu bildirdi. Ancak bu yüzüğün Katolik Kilisesi için değeri parayla ölçülemiyor.

PAPA LEONUN İLK ZİYARETİ TÜRKİYE’YE OLACAK

Papa 14. Leo’nun halefinden önce, Franciscus İznik’i ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Leo, göreve başladığı gün gazetecilere İznik’i ziyaret etmek istediğini ifade etti. Leo’nun ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye’ye olması bekleniyor. Katolikler için tarihi bir öneme sahip olan İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünde Türkiye’ye gelerek bir dizi programa katılacak.

İZNİK KONSİLİ’NE DAİR BİLGİ

MS 325’te Roma İmparatoru Konstantinos’un çağrısıyla toplanan İznik Konsili, Hristiyan doktrininin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmişti. Din tarihçileri bu toplantının Hristiyan inancının temel ilkelerinin belirlendiği en anlamlı evrensel konsil olduğunu vurgulamaktadır.