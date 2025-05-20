Yeni Plajlar Açılıyor: İşte Yerleri

HALK PLAJLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Ülkemizdeki halk plajları, yaz mevsiminde vatandaşlara tatil fırsatı sunarak ücretsiz hizmet sağlıyor. 2019 yılından bu yana hizmet veren halk plajlarının sayısının 17’ye ulaştığını açıklayan Bakan Ersoy, iki yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete gireceğini bildirdi. Böylece yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve kaliteli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak. Bodrum’da mevcut 4 halk plajı tesisine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

BEŞ YENİ PLAJ GELİYOR

Bakan Ersoy, 2024-2025 döneminde beş yeni ücretsiz halk plajı inşa edilmesinin planlandığını duyurdu. 2025 itibarıyla halk plajlarına eklenecek yerler şunlar: Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş, Giresun-Merkez. Böylece halk plajı sayısı toplamda 35’e ulaşacak.