Yeni Savaş Gemisi Kazaya Karıştı!

KAZANIN SEBEPLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Çongjin Limanı’nda yeni bir muhribin denize indirilmesi esnasında yaşanan kazaya dair bir soruşturma açıldığını bildirdi. Özel bir ekip, geminin ilk incelemelerinde önemli bir yapısal hasar tespit etmedi. Ancak, sağ bordasında bazı çizikler ve arka kısmında hafif bir su sızıntısı bulundu.

DETAYLI İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kaza sonrasında Cheongjin Tersanesi’nde kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma ekibinin içerisinde savcılık yetkilileri ve konuyla ilgili uzmanlar yer alıyor. Uzmanlar, sızan suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, geminin eski duruma getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün alabileceğini belirtiyor. Bir gün önce, KCNA 21 Mayıs tarihinde Çongjin Limanı’nda 5 bin tonluk yeni bir muhribin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kazanın yaşandığını aktarmıştı.

LİDERİN ONARIM TALİMATI

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin, Haziran ayında gerçekleştirilecek Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarımının tamamlanması talimatını verdi.