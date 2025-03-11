Yeni Sezon Tarihleri TFF Tarafından Duyuruldu

LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Federasyonun yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir” deniyor. Açıklamada, liglerin başlangıç tarihleri aşağıdaki gibi detaylandırıldı: TFF, liglere ilişkin detaylı sezon planlamasının ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ekliyor. Bu karar, Türkiye futbolunda yeni sezonun yol haritasını çizen önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

SÜPER LİG’DE HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, 8 Ağustos’ta başlayacak ve dört gün boyunca oynanacak maçlarla futbolseverleri yeniden tribünlere ve ekran başına çekecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının sıcak günlerinde başlayacak olan lig, kulüplerin transfer dönemi ve hazırlık maçlarıyla hareketlenecek bir süreci de beraberinde getirecek. TFF’nin bu erken duyurusu, kulüplerin ve taraftarların planlama yapmasına olanak tanıyor.

DİĞER LİGLERİN TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Süper Lig’in yanı sıra alt liglerin başlangıç tarihleri de açıklandı ve futbol ekosistemindeki tüm paydaşlara net bir çerçeve sunuldu. Trendyol 1. Lig, Süper Lig ile aynı tarihlerde başlarken, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos’ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül’de sahaya çıkacak. Bu takvim, Türkiye futbolunda alt liglerin de önemini koruduğunu ve geniş bir organizasyonla yeni sezona hazırlandığını gösteriyor.

TFF’nin açıklamasında, liglerin maç fikstürleri ve detaylı sezon planlamasının daha sonra duyurulacağı belirtilmesi, futbolseverler arasında heyecanı artırıyor. Kulüplerin transfer politikaları, maç takvimi ve Avrupa kupalarıyla uyumu gibi konular, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme mücadelesiyle yine büyük bir çekişmeye sahne olabiliyor.