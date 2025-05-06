Yeni Şüpheliler İçin Yakalama Talebi

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

İstanbul Kadıköy’deki bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde önemli bir gelişme meydana geldi. Olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle hazırlanan bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına sunuldu. Raporda, henüz yargılama süreci devam eden B.B. ve U.B.’nin yanı sıra, olay yerinde başka iki kişinin daha bulunduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından, Minguzzi ailesinin avukatı yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılık, talebi dikkate alarak, resmi yazıyla emniyete bu şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarını istedi.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla durumu duyurdu. Epözdemir, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.