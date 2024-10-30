Yeni Teknolojiler Tüketici Davranışlarını Değiştiriyor

YENİ DÖNEME GİRİŞ

2024 yılı itibarıyla online alışveriş yeni bir döneme adım atarken, dijital platformlar tüketici davranışlarında köklü değişikliklere yol açıyor. Web kişiselleştirme, kişiselleştirilmiş arama ve müşteri veri platformu (CDP) çözümleri sunan Related Digital, bu alandaki gelişmeleri aktarıyor. Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllık %94 büyüme göstermesi bekleniyor. Kişiselleştirme ve oyunlaştırma gibi yenilikçi çözümler online alışverişin geleceğini şekillendiriyor. Ekonomik belirsizliklere rağmen, tüketiciler online alışverişte daha esnek, uygun fiyatlı ve eğlenceli deneyimlere yöneliyor. 2024’ün ilk sekiz ayında kredi kartı ile yapılan online perakende harcamaları %78 oranında bir artış gösterdi. Özellikle kozmetik, ev eşyaları ve giyim kategorilerine büyük talep var. Ayrıca, tüketicilerin alışveriş öncesi farklı dijital kanallar üzerinden araştırma yapma eğilimleri de güçleniyor. Türkiye’de tüketiciler, bir ürün satın almadan önce ortalama üç dijital temas noktasında etkileşimde bulunuyor. Bu da markaların dijital stratejilerini genişletmelerinin önemini ortaya koyuyor.

OYUNLAŞTIRMA VE KİŞİSELLEŞTİRME TRENDLERİ

2024 yılına damgasını vuran en büyük trendlerden biri, online perakendede oyunlaştırma ve kişiselleştirme deneyimlerinin artması. Tüketiciler, sadece ürün satın alma amacıyla değil, eğlenceli ve interaktif alışveriş deneyimlerine yöneliyor. Bu bağlamda, markalar web siteleri ve uygulamalarına oyunlaştırma unsurları ekleyerek kullanıcılarıyla daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Kişiselleştirme, tüketici alışkanlıklarını ve davranışlarını analiz edip, kişiye özel öneriler sunarak müşteri sadakatini artırıyor. Web kişiselleştirme çözümleri, doğru ürün önerileriyle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve tüketicilerin markalarla olan etkileşimlerini derinleştiriyor.

MOBİL UYGULAMALARIN ROLÜ

Mobil alışveriş uygulamaları, son birkaç yıldır dijital alışveriş deneyiminin merkezinde yer alıyor. Özellikle Black Friday, Singles’ Day gibi yoğun alışveriş dönemlerinde uygulama indirme oranlarının zirveye çıkması bekleniyor. Bu nedenle, markaların mobil deneyimlerini optimize etmeleri kritik bir konu haline geliyor. Mobil kanalların diğer dijital platformlarla entegre edilmesi, kullanıcıların alışveriş deneyimini daha hızlı ve sorunsuz hale getiriyor. Bu da markaların sadık müşteri kitlesi oluşturma konusunda önemli bir avantaj elde etmelerini sağlıyor.