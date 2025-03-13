Yeni Trafik Cezaları: Ehliyet İptali Gündemde

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI ARTACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını en aza indirmeye yönelik hazırlanan eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlallerine yönelik ceza miktarlarının artırılacağını duyurdu. Daha önce 2 bin 167 TL olan ceza, yeni düzenleme ile kademeli olarak yükselecek ve aynı ihlalin tekrarında sürücülere sert yaptırımlar uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda kırmızı ışık ihlalinin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı: “İlk ihlal → 5.000 TL ceza; İkinci ihlal → 10.000 TL ceza; Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması; Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması; Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması; Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu.”

EHLİYET İPTALİ UYGULAMASI

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin yeniden sıfırdan ehliyet almak zorunda kalacaklarını ifade etti.