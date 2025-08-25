Yeni Trafik Sigortası Düzenlemeleri Başlıyor

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasına dair yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge kapsamında yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenilemek isteyenler için çeşitli değişiklikler gerçekleştirildi. Araç alacaklara yönelik yapılan düzenleme

Araç sahibi olup da aracını satmadan yeni bir araç alanlar, trafik sigortasına 4’üncü basamaktan başlamaktaydı. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8’inci basamaktaysa, yeni bir araç aldığında 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü tarifesine tabi tutuluyordu. Bu durum, kazası olmayan sürücüyü cezalandırırken kaza yapan sürücüye avantaj sağlıyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1’inci basamaktaysa, yeni araç alması durumunda sistem 4’üncü basamağa otomatik olarak yükseltiyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, yeni alınacak aracın hasarsızlık basamağı mevcut basamak üzerinden belirlenecek. Örneğin, 8’inci basamaktayken yeni bir araç aldığınızda, sigorta 4’üncü basamak yerine 8’inci basamaktan başlayacak. Ancak 1’inci basamakta bulunan riskli sürücüler için durum aynı olmayacak ve yeni araçları 4’üncü basamak yerine 1’inci basamaktan sigortalanacak. Mevcut aracını satarak yeni bir araç alacaklar için kural ise değişmeyecek ve bulundukları basamaktan devam edecekler.

POLİÇE YENİLEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa mevcut durumda basamakları değişmiyordu. Ancak gelen yeni düzenleme ile poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçe devreye girmeden kazaya karışan sürücülerin hasarsızlık basamakları, sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenleme ile hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere tanınan haklar geri alınmış oldu. Bu genelgenin uygulanmasına 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlanacak.