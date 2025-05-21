Yeni Türkiye Ekonomisi Raporu Geldi!

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU GÜNCELLEMESİ

Fitch Ratings, yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, on gelişmekte olan ülkenin (GOÜ) öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının, GSYH ağırlıklı ortalama bazda yüzde 4,0’dan yüzde 3,9’a düştüğünü açıkladı. Fitch, “Bu durum temel olarak, 2023 yılında yayınlanan bir önceki raporda yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürülen Çin’deki düşük potansiyel büyümeyi yansıtıyor” dedi. Meksika, Endonezya ve Kore’deki potansiyel büyüme tahminleri de düşürüldü, ancak bu düşüşler Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan’daki yukarı yönlü revizyonlarla dengelendi. Fitch, “Ağırlıklandırılmamış bazda, ortalama EM10 potansiyel büyümesi artık yüzde 3,1’dir” ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİK GÖRÜNÜMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Fitch’in önümüzdeki beş yıl için arz yönlü potansiyel büyüme tahminleri, Endonezya için yüzde 4,9’dan yüzde 4,7’ye, Meksika için yüzde 2,0’dan yüzde 1,8’e ve Kore için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürüldü. Fitch, “Bununla birlikte, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Polonya için tahminlerimizi yükselttik; sonuncusu sermaye derinleşmesinin daha büyük katkısından faydalanıyor” açıklamasında bulundu. Hindistan’ın tahmini yüzde 6,4 (yüzde 6,2’den) ve Brezilya’nın tahmini yüzde 2,0 (yüzde 1,7) olarak revize edildi. Rusya’nın tahmini yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye ve Polonya’nın tahmini yüzde 3,0’dan yüzde 3,2’ye çıkarıldı.

TÜRKİYE VE GÜNEY AFRİKA BEKLENTİLERİ

Fitch, Güney Afrika ve Türkiye için büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 4,1 olarak korudu. Bu durum, Fitch’in Türkiye ile ilgili daha önceki tahminlerini değiştirmediğini gösteriyor. Gelecekteki ekonomik büyüme dinamiklerinin dikkate alındığı bu rapor, global ekonomik süreçlerin izlenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.