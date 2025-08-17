Yeni Uygulama: 15 Milyon Kişiye SMS

KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Bakanlığın yaptığı açıklama ile kanserin, hem dünyada hem de Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı yükseliyor, hastaların yaşam süresi ve kalitesi artıyor. Bu doğrultuda, daha fazla insanın ücretsiz kanser tarama hizmetlerine erişim sağlaması ve bu hizmetlerden faydalanması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması başlatıldı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş aralığındaki kadınlara her iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar için beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

KISAYOLU MESAJLA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama ile meme kanseri taramalarına katılması hedeflenen yaklaşık 5,5 milyon kişiye, serviks (rahim ağzı) kanseri için 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay içerisinde kademeli olarak gönderilecek mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılacağı, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri bulunacak. SMS ile bilgilendirme yapılacak yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor ve bu bireyler arasında daha önce kanser taramalarına katılanlar da yer alıyor.