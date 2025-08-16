Yeni Uygulama: 15 Milyon Kişiye SMS

KANSETERKİN HASTALIKLARIN ÖNEMİ

Bakanlığın gerçekleştirdiği açıklamaya göre kanser, hem Türkiye’de hem de dünyada en kritik halk sağlığı konularından biri olarak öne çıkıyor. Erken evrede tespit edilen kanser türlerinde tedavi oranları artıyor; bu da hastaların yaşam sürelerini ve yaşam kalitelerini yükseltiyor. Bu amaçla, daha fazla kişinin ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) bilgilendirme uygulaması devreye alındı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Ulusal Kanser Tarama Programı dahilinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara her iki yılda bir mamografi tetkiki uygulanarak meme kanseri taraması yapılıyor. Ayrıca, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar için beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması, 50 ile 70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler için de iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

KISU MESAJLARLA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı, yeni bilgilendirme uygulaması çerçevesinde meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için ise yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay boyunca kademeli şekilde ulaşacak olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri sunulacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişi, belirtilen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor; bu grubun içinde daha önce kanser taramalarına katılanlar da mevcut.