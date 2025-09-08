Yeni Vergi Politikaları Belirlendi

VERGİ POLİTİKALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Orta Vadeli Program’da (OVP) vergilemenin adaletli ve etkin bir şekilde artırılmasına yönelik yeni kararlar alındı. Etkin vergi toplanması için kayıt dışı ile mücadele stratejileri belirlendi. Vergi tahsilatında verimliliğin artırılması amacıyla yapay zekadan faydalanılacağı ve zenginlerin kayıt dışı harcamalarına odaklanılacağı açıklandı.

ÇEŞİTLİ YENİLİKLER HAYATA GEÇİRİLECEK

OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanan metninde vergi toplanmasıyla ilgili alınan kararlar şöyle sıralandı: 1- Vergi politikalarının, sürdürülebilir ve adil bir yapıda öngörülebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirileceği belirtildi. 2- Vergi sisteminin, gelir dağılımını olumlu etkileyen ve yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak kullanılacağı vurgulandı. 3- Vergi politikalarında, büyüme ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabeti destekleyen stratejilere öncelik verileceği ifade edildi. 4- Dolaylı vergilerin bütçe içindeki rolü yeniden değerlendirilecek, kayıt dışı ekonomiyi önlemek için alınacak tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin bütçedeki payı artırılacak. 5- Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması hedefiyle vergi tabanının genişletileceği ve vergilemede gönüllü uyumun destekleneceği duyuruldu.

6- Vergi harcamalarının inceleneceği, etkili olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemelerin yapılacağı bildirildi. 7- Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini etkileyen mükellef davranışları ile vergiye uyum konuları analiz edilerek uyum seviyesini artıracak stratejilerin geliştirileceği belirtildi. 8- Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporların daha geniş kapsamda yayımlanmasının sağlanacağı ifade edildi.