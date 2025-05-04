Yeni Yargı Paketi Çalışması Bekleniyor

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE ARAÇ KULLANMA HAPİS CEZASI

Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan kişiler, 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca trafikte agresif davranış sergileyenler için de 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu düzenlemeler, kısa süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanan yargı paketinde yer alacak. Tecavüz, trafikte saldırgan davranış ve magandalık gibi konularla mücadele bu teklifin ana hedefleri arasında.

ARAÇ HAREKETİNİ ENGELLEYENLERE CEZALAR

Teklifte, bir kara aracının hareket etmesini durduran veya engelleyen kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, hava araçlarına yönelik eylemleri kapsayan bir başlık da mevcut. Bir uçağın ya da helikopterin hareketini engelleyen veya yönünü değiştiren kişiler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanabilecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE ARAÇ KULLANIMINA YENİ CEZALAR

Alkol ya da uyuşturucu madde etkisindeyken ya da başka bir nedenle aracı güvenli bir şekilde kullanamayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu durum, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

SİLAHLA ATEŞ AÇMAYA YENİ DÜZENLEMELER

Meskun mahalde silahla ateş açanların cezası da artıyor. Kişilerin hayat ve malvarlığına tehlike oluşturacak şekilde silahla ateş edenlere verilecek ceza, alt sınırda 6 aydan 1 yıla, üst sınırda ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Önemli bir detay olarak, kurusıkı silah kullanımı durumunda da cezalar değişmeyecek. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş açılması durumunda cezanın 2 katına kadar artırılması öngörülüyor.