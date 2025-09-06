Yeni Yargı Paketi Geliyor: Boşanma, Nafaka

YARGI PAKETİ ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandıracak yeni bir yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hakkari’de gerçekleştirilen “Kadın ve Gençlik Buluşması” programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan taslağın davaların süresini kısaltmayı ve özellikle kadınların yaşadığı mağduriyetleri azaltmayı hedeflediğini belirtti.

MADDİ VE MANEVİ DAVALARIN AYRI YÜRÜTÜLMESİ

Hazırlanan yargı paketi ile maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi sağlanacak. Bu değişiklik, boşanma sürecindeki kadınların haklarını güvence altına alacak ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak.

KADINLARIN MAĞDURİYETİ VE BOŞANMA DAVALARI

Aile hukukuyla ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan bu yargı paketi taslağının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Tunç, boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınların açtığını ifade etti ve şu sözleri ekledi: “Davanın uzun sürmesi kadının mağduriyetine yol açıyor. Gerçekten haklı dilekçeler alıyoruz. ‘İstinafta davam uzun sürdü, öne alınsın, öne alınırsa bundan sonra çocuk yapmayı ve evlenmeyi düşünüyorum’ diyor.” Bu durum, uzun süren boşanma davalarının kadınların mağduriyetine yol açtığını vurguladı.

KADININ KORUNMASI İHTİYACI

Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanması, maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi, boşanma sürecinde kadının korunması için gereklidir. Kadının barınma imkanının sağlanması gerektiği durumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da bu konu üzerine çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, aile hukuku ile ilgili bu paketin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanarak meclise sunulacağı ifade edildi.