Yeni Yarışmacılar Survivor’a Katıldı!

ADAYA VEDA EDEN İSİM ZEYNEP ALKAN

Survivor’da bu hafta kadın haftasında adadan ayrılan isim Zeynep Alkan oldu. Hem mavi hem de kırmızı takıma yeni yarışmacılar katıldı. Yapılan zorlu dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme haftasının ilk eleme adayı da belli oldu. Survivor’da bu hafta eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

YENİ YARIŞMACILAR GELDİ, İLK YORUMLAR YAPILDI

Survivor’a yeniden katılan Yunus Emre, “Tekrardan yeniden burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şu anda hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun” dedi. Mehmet Özyay ise, “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Mehmet, annesinin resminin koluna dövme yaptırdığını açıkladı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE GELENLER

Sedat Kapurtu, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha çok gençleştim. Biliyorsunuz limanı belli olmayan geminin rüzgara ihtiyacı yok ama benim rüzgarım hangi takıma geçersem orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. Bence 2025 Survivor damga vuracak” şeklinde konuştu. Hikmet Tuğsuz, “Tekrar burada olmaktan çok heyecanlıyım. Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin kendime kalıcı bir ev yapayım, 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum. Ada bana alışık ben adaya alışığım” dedi.

GEÇEN YIL İÇİN KIRILGINLIK, BU YIL HAZIRLIK

Yiğit Poyraz, “Umarım o sene bu sene. Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Geçen sene benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Seyircimizi bizim burada ne kadar zorluklar çektiğimizi biliyorum. Fiziksel olarak bütün zorluklarımıza en yakından şahit oluyorlar ama asıl önemli içsel savaşımıza tanıklık edemiyorlar. Ben de bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DİĞER YARIŞMACILARIN DURUMU VE YENİ GELİŞMELER

Acun Ilıcalı ise, “Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat ise kırmızı takımda yarışacak. Yarışmacıların bu hafta dokunulmazlığı olmayacak, konseyde isimleri yazılabilecek. Son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadromuzu tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı diyebilirim” şeklinde açıklamalarda bulundu.