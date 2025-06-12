Spor

Yeni Yengesi Candice Brook Ünlü

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GALATASARAY, LEROY SANE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir anlaşma yapıyor. 29 yaşındaki oyuncu İstanbul’a geldi. Transferin duyurulmasının ardından İstanbul’a ayak basan Leroy Sane’ye sevgilisi Candice Brook eşlik ediyor.

CANDICE BROOK HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Brook’un kim olduğu merak konusu oldu. 1987 yılında New York’ta dünyaya gelen 37 yaşındaki Candice Brook, Afro-Amerikan kökenli bir isim. Modellik yapmasının yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk da yapıyor. Amerika’da “A-List” olarak anılan ünlüler arasında yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood’daki kadınların yaşamını konu alan “About the Business” adlı reality şovda rol alarak tanınırlığını artırdı.

ÇİFTİN AİLESİ VE ÇOCUKLARI

Bunun yanı sıra çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızı bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisi sonucunda olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışında da tam bir aile babası imajı çiziyor.

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