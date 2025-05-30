Yeni Yıldır Borsa Yükselişle Tamamlandı

NEW YORK BORSA GÜNÜ ARTIDA TAMAMLADI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasının ardından günü pozitif bir kapanışla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 42.215,73 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,4 yükselerek 5.912,17 puana ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 değer kazanıp 19.175,87 puana yükseldi. Yatırımcılar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Trump’ın bazı ülkelere uyguladığı tarifeleri yasal yetki aşımı nedeniyle durdurma kararını ve temyiz sürecindeki gelişmeleri dikkatle izledi. Temyiz mahkemesi, söz konusu kararın uygulanmasını geçici olarak askıya aldı.

NVIDIA HİSSELERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Borsada meydana gelen olumlu havanın bir diğer kaynağı, Nvidia’nın finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi oldu. Şirketin üç aylık geliri yıllık bazda yüzde 69 oranında artış gösterirken, net kârı da yüzde 26 oranında yükseldi. Bu gelişmeler sonucunda Nvidia hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

ABD EKONOMİ SINAVDA KARŞI KARŞIYA

Makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daralma yaşadı. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının geçen haftaya göre 14 bin artışla 240 bine yükseldiği görüldü. Ekonomi ile ilgili dikkat çeken bir başka gelişme ise Başkan Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın Beyaz Saray’daki görüşmesiydi. Bu toplantıda büyüme, istihdam ve enflasyon gibi konular konuşuldu. Powell, para politikasının yalnızca ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini yineledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise gümrük tarifelerinden kaçınılması halinde faiz indirimi olasılığının yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.