Yeni Zelanda’da Olağanüstü Hal İlanı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARLAR GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yeni Zelanda’da etkili olan yoğun yağışlar ve rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Christchurch dahil olmak üzere bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

SU BASKINLARI YAŞANIYOR

Başkent Wellington genelinde saatte 120 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ve kesintisiz devam eden yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. Bu durum sonucunda okullar tatil edildi.

UÇUŞ VE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Wellington Havalimanı’ndaki birçok uçuş iptal edilirken, şehir genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri de durduruldu.

HALK EVDE KALMA KONUSUNDA UYARILIYOR

Yetkililer, kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edebileceğini belirterek, halkı evde kalma konusunda uyarıyor. Yerel acil durum ekipleri, özellikle kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisinin artabileceğini ifade ediyor.

ELEKTRİK KESINTİLERİ RİSKİ VAR

Meteoroloji servisi, rüzgarların ağaç devrilmeleri ile elektrik kesintilerine yol açabileceğini vurguluyor.