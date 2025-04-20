İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceden kaydedilmiş bir mesajda, Gazze Şeridi’ndeki saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, “Başbakanınız olarak boyun eğmeyeceğim” diyerek sunduğu duruşunu net bir şekilde ifade etti. Netanyahu, “Eğer şimdi Hamas’ın dikte ettiklerine boyun eğersek, askerlerimizin, ölülerimizin ve yaralananların sayesinde elde ettiğimiz savaşın tüm büyük kazanımları ortadan kalkar. Böyle bir teslimiyet, ülkeyi ve sizleri tehlikeye atar” şeklinde konuştu.

Ateşkes Çağrılarına Yanıt

Netanyahu, ateşkes çağrılarına da sert eleştirilerde bulundu. Bu çağrıları “teslimiyet çağrıları” olarak tanımlayan Netanyahu, “Bu çağrılara kulak vermiş olsaydık, Refah’a giremez, Philadelphi Koridoru’nun kontrolünü ele geçiremez, Hizbullah’a yönelik saldırıyı gerçekleştiremez, Hamas liderlerini etkisiz hale getiremez, Suriye’de Esad rejiminin çöküşü için gereken ortamı oluşturamaz ve İran’a ağır darbe vuramazdık. İsrail hala varoluşsal bir tehdit altında yaşamaya devam ederdi” ifadelerini kullandı. Hamas’ın, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve belirli güvenlik bölgelerinden çıkılmasını talep ettiğini belirtirken, “Gazze’de Hamas’ı yok etmeden, tüm esirlerimizi geri almadan ve Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmadığından emin olmadan yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz” dedi.

Savaşa Geri Dönmeyeceklerini Belirtti

Netanyahu, İsrail’in tüm esirleri geri aldıktan sonra savaşa geri döneceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. “Hamas aptal değil. Aldatma illüzyonunu mümkün kılmayan bağlayıcı uluslararası garantiler talep ediyorlar” diyen Netanyahu, “Bu insanlar uluslararası sistemin nasıl işlediği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Ne ABD, ne Çin, ne Rusya, ne de BM Güvenlik Konseyi’ndeki diğer ülkeler bu dolandırıcılıkla iş birliği yapacak. Bu, savaşa geri dönmeyi imkansız hale getirecek ve bunu yapmak için hiçbir meşruiyetimiz olmayacak” açıklamasında bulundu.

İran Konusundaki Tavrı

İran hakkında da değerli bilgiler sunan Netanyahu, “İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim” dedi. Sürecin geçmişteki hamlelerine dair eleştirilerin eğlenceli olduğunu belirten Netanyahu, “Eğer o adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu” şeklinde konuşarak, bu konuda ne kadar kararlı olduğunu vurguladı.