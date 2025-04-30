Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Açıklandı

DAVA SÜRECİ VE TAHLIYELER

İstanbul’da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine yol açtıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 29’u tutuklu 58 sanığın yargılanması devam ediyor. Yenidoğan Davası kapsamında ara karar alındı ve 10 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında Deniz Korkmaz, Benar Mansuroğlu, Gözde Polat, Aslı Alemdağ, Renas Kılıç, Remzi Karaca, Semanur Ünlü, Fehmi Alperen, Murat Mantuş ve Müberra Palabıyık bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte tutuklu sanık sayısı 19’a düştü.

BEBEKLERİN YENİDOĞAN ÜNİTELERİNE GÖNDERİLMESİ

Yeni doğan bebeklerin bazıları, doğum sonrası yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. İddialara göre, çete bu durumu fırsata çevirerek bebeklerin yoğun bakım gereksinimlerini paraya dönüştürmeye başladı. Bebek yoğun bakım ünitesi bulunmayan hastanelerle anlaşmalar yaptılar. Aynı zamanda kendilerine bebek bakımı için tesisler kurma veya kiralama yoluna girdiler. Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacak hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile işbirliği yapan ve çete tarafından “örgüt adına kârlı görünen” hastanelere yönlendiriliyordu.

KAZANÇ HIRSININ SONUÇLARI

İddianameye göre, çetenin gerçek amacı bebeklerin sağlığı değil, daha fazla maddi kazanç elde etmekti. Fakat enfeksiyona açık bir yapıya sahip olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, gereksiz yere uzun süre bu ünitelerde kaldığı veya hiç ihtiyaçları olmadan bu bölmelere yönlendirildiği için hayatlarını kaybetti. Şüphelilerin ayrıca, hastanelerdeki ilaçları usulsüz bir şekilde satarak ek kazanç sağladıkları ileri sürülüyor.