Yenidoğan Çetesi Davasında Üç Sanık Tahliye Edildi

İSTANBUL’DA BEBEK ACİL HASTALARINA YÖNELİK DAVADA SON GELİŞMELER

İstanbul’da, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilmesi ile ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen toplam 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması gerçekleşti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TUTUKLULARDAN ÜÇÜ TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, duruşmada hemşireler Damla A., Tuğçe T. ve Mehmet Halis B.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşmanın bir sonraki ayağı 23 Aralık’a ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderlik ettiği suç örgütünün faaliyetleri detaylandırılıyor. Sevk ve idare görevini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in üstlendiği belirtiliyor. Suç örgütünün asıl amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve SGK’den üst sınırda ödeme almak olduğu ifade ediliyor.

İddianame, bebek hastalarının sağlık durumlarının olduğundan daha kötü gösterildiğini, gereğinden fazla süre yatış gerçekleştirildiğini ve bu yolla yüksek ücretlerin tahsil edildiğini ortaya koyuyor. Hastanelere sevk yerine, örgüt açısından karlı görünen hastanelere yönlendirme yapıldığı iddia ediliyor. Örgütün asıl amacının sağlık hizmetinin iyileştirilmesi yerine maddi kazanç sağlamak olduğu vurgulanıyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebek ölümlerine ilişkin “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarıyla 10 kez toplamda “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla 11 kez hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir’in ise benzer suçlamalarla 180 yıldan başlayarak 589 yıl 9 aya kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8’i kadın 44 sanık için de benzer suçlardan hapis cezaları düşünülüyor.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatları iptal edildi ve bu hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi. “Yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit edenlerin de tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. İlker Gönen’in ise tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat’ta intihar ettiği öğrenildi.

DAVANINAKTUEL DURUMU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış olan yeni 57 sayfalık iddianamede, 13 kişi şüpheli olarak yer alırken, Sosyal Güvenlik Kurumu “suçtan zarar gören” taraf olarak kaydediliyor. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı’nın da şüpheli olarak yer aldığı bu iddianame, ana dosyayla birleştirildi. Mahkeme başkanı, Davis’daki tehdit olayları nedeniyle bir sanığın dosyasını ayırırken, davadaki sanık sayısı 57 olarak güncellendi.