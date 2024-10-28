“Yenidoğan Çetesi Duruşma Tarihi 18 Kasım”

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA İLK DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Yenidoğan çetesinin mahkeme karşısına çıkacağı tarih netleşti. İstanbul’da, bebek acil hastalarını daha önce belirledikleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirip, ölümlerine yol açan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede 47 kişi hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere toplamda 582 yıl 9 aya kadar hapis cezaları talep ediliyor. Dava kapsamında tutuklanan şüphelilerin ilk duruşma tarihi 18 Kasım olarak belirlendi.

ÇETENİN LİDERİ VE SUÇUN YAPISI

İddianamede, 10 bebeğin ölümlerinin maktul olarak yer aldığı, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören olarak değerlendirildiği ve 19 hastane ile sağlık şirketinin malen sorumlu olduğu ifade ediliyor. Doktor şüpheli Fırat Sarı’nın çete lideri olduğu belirtilirken, suç örgütünün sevk ve idaresinden doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in sorumlu olduğu kaydediliyor. Suç örgütü, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini aşarak doluluğunu artırmayı ve SGK’dan üst sınırdan ödeme almayı amaçlıyor.

CEZA TALEPLERİ VE MALİ TEDBİRLER

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise kasten öldürmenin ihmali, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurumuna dolandırıcılık gibi suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis talep ediliyor. Diğer şüphelilere de benzer suçlardan hapis cezaları önerilen iddianamede, dolandırıcılık suçu nedeniyle hastaneler ve şirketleri için güvenlik tedbirleri belirlenmesi ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.