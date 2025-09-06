“Yenidoğan Çetesi’nde Üç Sanık Tahliye!”

İSTANBUL’DA ZEHİRLİ BEBEK HASTALARI DAVASI

İstanbul’da bebek acil hastalarının önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilmesi ile yaşanan ölümler ve haksız kazanç elde etme nedeniyle açılan davanın 33. duruşması gerçekleştirildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Duruşma sırasında mahkeme heyeti, hemşireler Damla A., Tuğçe T. ve Mehmet Halis B.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 23 Aralık tarihine ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderliğindeki suç örgütünün, sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı bilgisi yer alıyor. İddianamede, suç örgütünün amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini aşarak doluluğunu sağlamak, hastaların durumunu olduğundan ağır göstererek SGK’dan yüksek ödemeler almak olduğu açıklanıyor. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti alacağı hastanelere sevki yerine, şüphelilerin seçtiği ve örgüt için avantaj sağlayan hastanelere yatırıldığı belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ VE SANIK SAYILARI

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebek ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir’in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, 8’i kadın toplam 44 sanık hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor. Soruşturma sürecinde İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve hastalar kamu hastanelerine sevk edildi.

SUÇLAMALARLA İLGİLİ GELİŞMELER

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in yürüttüğü soruşturmayla bağlantılı olarak, davanın sanıklarından İlker Gönen’in 1 Şubat’ta Antalya’daki cezaevinde intihar ettiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, “yenidoğan çetesi”ne yönelik mevcut dava ile ilgili dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık iddianameyle birleştirildi. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı da her iki dosyada şüpheli olarak yer aldı.