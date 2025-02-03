Yenidoğan Çetesi Sanığı Gönen Defnedildi

İNTİHARA KALKIŞMA OLAYI

Antalya’daki Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İlker Gönen, 1 Şubat’ta tek kişilik hücresinde çay bardağını kırarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gönen, burada hayatını kaybetti. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve avukatı Aydın Mantar tarafından alındı. Cenaze, İstanbul’un Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Hacı Ömer Çetinsaya Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATMA GEREKEN BİR KONU

İlker Gönen’in intiharıyla ilgili soruşturma başlatılmasına neden olan sosyal medya paylaşımı hakkında avukatı Aydın Mantar, şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilimin, merhumun bana hayatta en son görüşmelerimizden bir tanesinde, duruşmaların devam ettiği esnada yaşandığını iddia ettiği bir durumdu.” Bununla ilgili hukuki süreci başlatma önerisinde bulunduğunda, Gönen güvenlik endişesinden dolayı bunu yapmam gerektiğini ifade etti. Mantar, “Her zaman söylediğim gibi kendisi benim tanıdığım en namuslu, en iyi, en vicdanlı insandır.” dedi. Avukatın belirttiğine göre, şu an yürütülen soruşturma sürecinde intihar olup olmadığı kesinlik kazanmış değil.

SUÇUN İŞLENEBİLECEĞİ İDDİASI

Mantar, intihar için kullanılan bir ip bırakıldığına dair bilgilerin mevcut olduğunu ifade etti. Daha kalın bir ip olduğunu belirttiğini söyleyen Mantar, “Yani bildiğimiz, belki intihara düşündürecek bir ip” dedi. Bu durumun psikolojik bir baskı oluşturabileceğine dikkat çeken Mantar, hukuki işlem başlatmaları gerektiğini vurguladı. Şu an yürütülen soruşturma kapsamında, intihar ya da intihara yönlendirme durumlarının ne olduğunu öğrenmek için belgelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TANIK OLARAK GÖRÜŞME BEKLENTİSİ

Gönen’in ailesinin, kendisine geç bir zamanda bilgi verildiğini aktaran Mantar, “Merhumun bana aktardığı bilgiyi, aslında doğruyu, bu soruşturmayı belki aydınlatabilmek için ben tanık olarak çağırılmayı bekliyordum.” diye konuştu. Olayın yaşandığı zaman diliminde panik butonuna basılmasının ardından ailesinin durumu bilmemesine dikkat çekti. Aileye 4 buçuk saat sonra bilgi verildiğini ve bu durumun kamuoyunda soru işareti oluşturduğunu düşündüğünü söyledi. Cenaze işlemlerinin ardından Antalya’ya dönerek dosyayla ilgili detaylı bilgi edinmeyi planladığını ifade etti.