“Yenidoğan Çetesi Skandalında Soruşturma Devam Ediyor”

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber platformları ve sosyal medyada “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” şeklindeki yanıltıcı yayınlar hakkında başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. İncelenen içerikler arasında 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabı yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADLİ YARGILAMA SUÇLAMALARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturmanın detayları arasında, bahsi geçen paylaşımların toplumda adalet hissini zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer birimlerinin medya aracılığıyla aşağılandığını vurguladı. Paylaşımların “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret” ve “iftira” suçlarını içerdiği ifade edildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “yenidoğan çetesi” davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Tunç, açıklamasında “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir” dedi. Ayrıca Tunç, “Sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur” ifadesini kullandı.