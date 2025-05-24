Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Fezleke Hazırlandı

FAİLLER HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in başvurusu üzerine Özel Soruşturma Bürosu tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçları kapsamında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bahsi geçen fezlekede, Savcı Engin’in yürüttüğü bir dosyada tutuklu bulunan şüpheli Tuğçe Toptemel’in tahliyesi nedeniyle Aylin Aslantatar tarafından Engin’e, ailesine ve yakınlarına yönelik Whatsapp üzerinden ölüm tehdidi içerikli aramalar yapıldığı iddia edildi.

SUİKAST PLANLARI VE ŞÜPHELİLERİN İLETİŞİMİ

Fezlekede ortaya konan bilgilere göre, suç örgütünün lideri Mustafa Kemal Zengin ile tetikçi Muhammed Emin Orhan, soruşturma öncesinde uygulama üzerinden Engin’e yönelik suikast planları hakkında görüşmeler gerçekleştirmiş. Savcı Engin’in kullandığı aracın detayları, güzergahı ve hangi kırmızı ışıkta durduğu gibi bilgiler paylaşılmış. Ayrıca, Zengin’in Orhan’a bu bilgileri aktardığı belgede yer almakta. Örgüt üyelerinin Baki Çelik’e ait otoparkta bir araya gelerek birçok kez toplanıp eylem planları yaptıkları, tehditlerin gerçekleştirileceği belirtilen kişilerle iletişim kurarak saldırı tehdidinde bulundukları ifade edildi.

CEZA TALEP EDİLEN SUÇLAR VE MÜDDETİ

Bu bağlamda, Mustafa Kemal Zengin ile suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suça ilişkili toplamda 8 ayrı suçtan 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da, değişik suçlardan değişik hapis cezaları öngörülmekte. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

MÜŞTEKİ YAVUZ ENGİN’İN İFADESİ

Fezlekede yer alan müşteki Yavuz Engin, adliyede çalıştığı dönemde şikayetçi olduğu kişinin kendisini Whatsapp üzerinden aradığını ve suikast planlarının devam ettiğine dair tehditte bulunduğunu aktardı. Engin, şüphelinin ayrıca yürütmekte olduğu dosyasıyla ilgili olarak kendisine zarar verecekleri yönünde bir ifade kullandığını ve bu durumla ilgili belgeleri dosyasına eklediğini belirtti. Tehdit mesajında belirtilen kişinin, kendisine saldırı planlayan kişilerle ortak hareket ettiğini düşündüğünü belirten Engin, şikayetçi olduğu avukatın yanında bu kişilerden de şikayetçi olduğunu vurguladı. Engin, tehdit eden kişilerin kendisine nasıl ulaştığının ve özel bilgilerinin nasıl elde edildiğinin araştırılmasını talep etti.