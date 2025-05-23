Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişme Var!

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA BAŞLADI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in başvurusu üzerine, özel soruşturma bürosunun “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçları gerekçesiyle soruşturma başlattığı kaydedildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan 88 sayfalık belgede, Savcı Engin’in yürüttüğü bir dava kapsamında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel’in tahliye edilmesine yönelik olarak şüpheli Aylin Aslantatar’ın Engin’i, ailesini ve anne-babasını ölümle tehdit ettiğine dair bir şikayet bulunduğu belirtildi.

SUİKAST PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Fezlekede, suç örgütünün lideri olan Mustafa Kemal Zengin ile örgüt üyesi tetikçi Muhammed Emin Orhan’ın, soruşturma sürecinin başlamasından önce uygulama üzerinden Cumhuriyet Savcısı Engin’e yönelik suikast planları hakkında görüştükleri ifade edildi. Savcının kullandığı aracın rengi, plakası ve modeli dahil birçok detayın paylaşılması sonucunda geliştirilen plana göre Engin’in hangi kırmızı ışıkta durduğuna kadar bilgi verildiği belgede yer aldı. Ayrıca, örgüt üyelerinin belirli bir otoparkta bir araya geldikleri ve birden fazla kez toplanarak eylem planları yaptıkları aktarıldı.

CEZA İSTEMİ VE FEZLEKE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, Mustafa Kemal Zengin ile suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi maddeleri içeren toplamda 8 ayrı suçtan 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca diğer şüpheliler hakkında da farklı suçlamalarla hapis cezaları öngörüldüğü bildirildi. Hazırlanan fezleke, değerlendirilmeleri için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MÜŞTEKİ SAVCI ENGİN’İN İFADESİ

Fezlekede yer alan müşteki Yavuz Engin, adliyede katibiyle birlikte çalışırken şikayetçi olduğu kişinin kendisini Whatsapp üzerinden aradığını ve daha önceki konuşmalarında “suikast planının devam ettiğini” belirttiğini aktardı. Engin, “Yürüttüğüm Yenidoğan Çetesi dosyasından tutuklu olan Tuğçe Toptemel’i tahliye etmezsem eylemi gerçekleştireceklerini ve bana zarar vereceklerini” söylediğini ifade etti. Ayrıca, tehditlerin ardından tutanak hazırlayarak durumu belgelerle desteklediğini dile getirdi. Engin, “Bu konuşmayı kayda aldım ve en kısa sürede dosyaya sunacağım” dedi. Tehditlerin nasıl yapıldığına dair araştırma yapılmasını da talep etti.