“Yenidoğan Çetesine Dair Gelişmeler”

YENİDOĞAN ÇETESİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Yenidoğan çetesine yönelik hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve hukuki süreç başladı. Soruşturma sırasında incelenen hastaneler arasında yer alan Özel Duygu Hastanesi, yapılan CİMER ihbarında adı geçen hastanelerden biri oldu. Soruşturma sonuçlarına dayanarak elde edilen delillere bakılarak bu hastane kapatılmadı ve faaliyetlerine devam ediyor.

ÖZEL DUYGU HASTANESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Özel Duygu Hastanesi, iddianamede çete elemanlarının 112’ye bildirilmeksizin çocuk kabulüne dair birçok girişimi nedeniyle yer aldı. Tutuklu Giyasettin Mert Özdemir, hastane yöneticisi Mehmet Burak Sezer ile çalışanı Burcu Şahin Gül’e bu durumu açıklıyor. Sezer, “Kendi gelmiş hasta gibi gösteririm doğru mu?” diye sorarken, Özdemir hastaneye acilden giriş yaptırmasını istiyor. Diğer bir konuşmada Özdemir, Sezer’e “Senin yenidoğan uzmanın yok, dışarıdan hasta getiremezsin.” diyerek, Sezer’in “Poliklinik hastam mı diyeceğim?” sorusuna “Hayır, aciline gelmiş gibi olacak.” yanıtını veriyor.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Özel Duygu Hastanesi, soruşturma geçirmesine rağmen kapatılmadı ve faaliyetlerine devam ediyor. Hastane adına açıklama yapan Avukat İlknur Çavdar Kısacık, tutuklu sanık Özdemir’in önerdiği hasta sevk yöntemlerine rağmen, tüm protokollere uygun şekilde davrandıklarını öne sürdü. Kısacık, hastanenin tanık olarak olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğunu ve şu görüşleri ifade etti: “Konuşmaların akışı farklı olup hastanemizin tüm protokollere uygun olarak hasta kabulünü yaptığı anlaşılacak durumdadır…. Soruşturma dosyasında hastanemize ait 1 adet kayıt bulunmaktadır. Bu kayda istinaden yapılan derinlemesine soruşturmada hastanemizin bu suretle hasta alımı yapmadığı anlaşılmıştır.”

HASTANE YETKİLİLERİ ŞÜPHELİ DEĞİL

Açıklamanın ekinde sunulan belgelerle, iddianamede bahsedilen olayın yalnızca bir hasta transferi olduğu ifade edilerek, 112’den bebek hasta kabulü yapılmadığı ve hastanenin devletle hiçbir bebek kabul etmediği vurgulandı. Kısacık, “Özel Duygu Hastanesi, devletten hiç bebek sevki almamıştır, teknik olarak da alamaz çünkü NEONATOLOG kadrosu yoktur. Özetle, Özel Duygu Hastanesi, çetenin devletten aldığı bebekleri sevk ettiği hastaneler arsında değildir. Soruşturma dosyasında, yöneticilerimizden Mehmet Burak Sezer tanık olarak dinlenmiştir ve hastanemiz yöneticileri iddianamede şüpheli olarak yer almamıştır. Hastanemizin kapatılmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır.”

İDDİANAMEDE YER ALAN GÖRÜŞME METNİ

İddianamedeki görüşmenin tam metni aşağıda bulunuyor: