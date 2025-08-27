Yenidoğan Ölümleri İçin ATK Raporu Geldi

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR HAZIRLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin isteği üzerine, Adli Tıp Kurumu, 10 maktul bebek için hazırladığı detaylı raporda, ölümleriyle ilgili sebepler, teşhisler ve yapılan işlemlerin doğruluğunu değerlendirdi. Ayrıca, sanıkların bu ölümlerle alakalı varsa kusurlarını da inceleyerek ayrı ayrı raporlar oluşturdu. “Tokluoğlu”, “Alkari”, “Helvacı”, “Kadan”, “Karaduman”, “Karakoç”, “Kaya”, “Opara”, “Serdarova” ve “Süleymanoğlu” soyadlarını taşıyan bebeklerle ilgili hazırlanan raporlar, mahkemeye sunuldu.

İKİ ÖNEMLİ BULGU

Bebek Süleymanoğlu hakkında yapılan incelemede, doğuştan ekstremite ve kalp anomalilerine sahip olduğu, ölümünün konjenital kalp hastalığıyla ve buna bağlı komplikasyonlarla meydana geldiği belirlendi. Rapor, bebeğin oksijen saturasyonunun yüzde 85 civarında tutulması gerekirken, sürekli olarak yüzde 93-95 arasında seyrettiğini ve “oksijen yönetiminin uygun yapılmadığı” şeklinde karar verildiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, bebeğin besin ihtiyacının dördüncü gününde doğru şekilde karşılanmadığı, damar yoluyla uygun karışımın verilmediği tespitleri de dikkat çekti.

TEDAVİ SÜRECİNDE İHMALLER

Raporda, Süleymanoğlu bebeğinin konjenital kalp cerrahisi yapılabilecek bir merkeze transfer edilmesi gerektiği, fakat bu işlem yapılmadığı gibi, kardiyoloji konsültasyonu için de herhangi bir kayıt bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, 2 Temmuz 2023’ten itibaren bebeğin “hayatla bağdaşmayacak şekilde kilo alımı” olduğu ifade edildi. İdrar çıkışında azalma gözlemlenen ve böbrek yetmezliği tablosu yaşayan bebeğe gereksiz yere potasyum içeren sıvılar verildiği, bu bağlamda diyalize geç kalındığı kaydedildi.

TIBBİ SORUMLULUKLAR

Rapor, bebeğin bakımından sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz’ın, uygun tedavi ve takip olanağını sağlamadığına ve bebeğin hasta transferinin iptal edilmesinin sorumlusu olan Dr. İlker Gönen’in de tıbben sorumlu olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, yoğun bakım sürecinin, gerekli şartları taşımadığı halde bu düzeyde gösterilerek yürütüldüğüne dikkat çekildi. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi yönetiminin organizasyon hatası nedeniyle denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME DETAYLARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bebek acil hastalarının organize bir şekilde belirtilen özel hastanelere sevk edildiği ve bu durumun ölümlerine neden olduğu iddia edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık’ta 14 şüpheliyi yakaladı ve daha sonra şüpheli sayısının 57’ye ulaştığını belirtti.

İddianamede, suç örgütünün amacının yenidoğan yoğun bakım ünitelerini işleterek, SGK’dan yüksek ödeme almak olduğu ve hastaların sağlık durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği vurgulandı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen için bebeklerin ölümlerinden “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.