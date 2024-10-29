Yenidoğan Ölümleriyle İlgili Yeni İddialar Ortaya Çıkıyor

BEBEK ÇETESİ İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bebek acil hastalarını önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Savcı Engin’in makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına dair soruşma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin’in, başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmeye çalıştığı belirlendi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

ÖLÜMLE TEHDİT VE FOTOĞRAF İSTEĞİ

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları geldiğinde çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasına gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, “Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler” diyerek Savcı Engin’e gözdağı vermişti.

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

Soruşturmada gözaltına alınan ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanan Zengin hakkında yeni bilgiler geliyor. Mustafa Kemal Zengin’in, başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için tehdit ettiği ifade edildi. Yavuz Çelik’in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, “10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi” şeklinde konuştu.

ÇETE ÜYELERİNİN ŞİKAYETİ ARTIYOR

Savcı Yavuz Engin, bu isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildiklerinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini kabul etmeyen Savcı Engin’in, Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar görüntülendi. İstanbul’da 12 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle iş birliği yapılarak, bebek acil hastalarının önceden belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine yol açıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla birlikte şikayetçi sayısı 350’ye ulaştı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek “maktul”, 5 kişi “müşteki”, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü “suçtan zarar gören”, sağlık şirketleri ve hastaneler “malen sorumlu”, 47 kişi ise “sanık” olarak yer alıyor. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen’in, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

HASTANELERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINIYOR

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezası öngörülen iddianamede, hastanelere karşı çok sayıda güvenlik tedbiri uygulaması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da ise bir hastanenin ruhsatı iptal edildi.