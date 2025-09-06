Gündem

Yenilemeyi İhmal Edenin Belgesi Geçersiz!

EHLIYET YENILENME SÜRECİNE DAIR YENILIKLER

Ehliyetle ilgili yenilikler, Türkiye’deki milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Çünkü birçok kişi ehliyete sahip. Bu nedenle yapılan açıklamalar, geniş bir kitleyi etkiliyor. 1 Ocak 2016’dan itibaren geçmişteki sürücü belgeleri, yeni tip ehliyetlerle değiştirilmekte. Vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için belirlenen süre birkaç defa uzatıldı.

Ancak, vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı ve son tarih belirlendi. Bu tarihte sürücü belgesini yenilemeyi unutan kişilerin belgeleri geçersiz sayılacak. Yani, belgeleri iptal olacak. Peki, sürücü belgesi yenileme süreci için sona eren tarih hangisi?

