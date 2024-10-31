Yenilenen Sürücü Belgelerinde Ücret Farkı!

SKANDAL ÜCRET FARKLARI

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, eski tip sürücü belgesini yenileme süreciyle ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Altay, eski sürücü belgelerinin kullanım süresinin iki yıl uzatıldığını ve ehliyet yenileme işlemleri için son tarihin 31 Aralık 2024 olarak belirlendiğini belirtti. Ayrıca, eski tip sürücü belgesi yenileme işlemi ve daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden ya da süresi biten vatandaşların ödedikleri tutar arasındaki büyük farka dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde bilindiği üzere 13,00 TL değerli kâğıt bedeli, 2,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15,00 TL ücret alınıyor. Ancak, daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan bu işlem için 990,00 TL değerli kâğıt bedeli, 230,00 TL vakıf hizmet bedeli olarak toplam 1.220,00 TL ücret alınmakta. Bu durumda tüm süreçler aynı olmasına karşın her iki işlem arasında 81 kat fazla ücretlendirme söz konusu.”

KAMU KURUMLARINA ELEŞTİRİ

Altay, “Bu fark, ilgili kamu kurumunun ‘kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri ‘indirimsiz’ şekilde alınır” açıklamasına dayandığını söyledi. Ayrıca, “Bu nedenle aynı işlemler için aynı ücretin alınması, sürücü belgesini çok önceden değiştirenleri cezalandıran uygulamaya son verilmesi gerekmektedir” şeklinde ekledi. Tüketici Birliği Federasyonu ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, daha önce sürücü belgesi yenileyen vatandaşların daha yüksek ücret ödemesinin “cezalandırıcı uygulama” olarak tanımlanmasının, tüketici haklarına aykırı olduğunu ve sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.