Yenilikçi Bakteri Plastik Malzemeyi Sindiriyor

PSEUDOMONAS AERUGINOSA BAKTERİSİNİN YENİ ÖZELLİĞİ

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 559 bin insanın ölümüne yol açan Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri, tıbbi plastiklerle ilgili endişeleri artıran yeni bir özellik gösteriyor. Bilim insanları, bir hastadan yara enfeksiyonundan izole edilen bakterinin özel bir enzim ile bazı plastik türlerini parçalayıp enerji kaynağı olarak kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, genellikle kateter, dikiş ipliği ve biyolojik olarak parçalanabilen implantlarda kullanılan polikaprolakton (PCL) olan medikal plastik, bu bakteri için adeta bir “besin deposu” işlevi görüyor. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, P. aeruginosa’nın bu malzemeyi sindirerek büyüdüğü gözlemleniyor.

PAP1 ENZİMİ PLASTİĞİ PARÇALIYOR

Araştırma kapsamında incelenen P. aeruginosa türü, Pap1 adı verilen özel bir enzim üretmekte. Laboratuvar deneylerinde bu enzimin yalnızca plastikleri parçaladığı değil, aynı zamanda bakterinin bu malzemeyi besin olarak kullanarak çoğalmasını sağladığı belirlendi.

Bu bakteri, bağışıklık sisteminden ve antibiyotiklerden korunmak için biyofilm adı verilen koruyucu tabakalar oluşturuyor. Araştırmacılar, bakterinin plastik yüzeylerde çok daha büyük ve dirençli biyofilmler geliştirdiğini tespit etti. Ayrıca, plastiğin parçalanan bileşenleri biyofilmin yapısına entegre edilerek bu tabakanın daha sağlam hale gelmesine katkı sağlıyor. Plastik, enfeksiyonun tedaviye karşı direncini artırıyor.

TIBBİ CİHAZLARDA YENİ RİSKLER

Elde edilen bulgular, özellikle kateterler, ortopedik implantlar ve yanık tedavisinde kullanılan hidrojel pedler gibi plastik bazlı tıbbi cihazların güvenliği açısından endişe verici sonuçlar doğuruyor. Araştırmacılar, bakterilerin bu cihazlara yerleşebileceğine ve onları parçalayarak tedavi başarılarını riske atabileceğine dikkat çekiyor.