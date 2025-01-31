Yeonnam-Dong’da Renkli Hikâyeler Keşfi

YENİ ROMANLAR

Seul’ün canlı Yeonnam-dong mahallesinde geçen “Yeonnam-dong’un Neşeli Çamaşırhanesi”, Kim Jiyun tarafından kaleme alındı ve Epsilon Yayınevi’nden Ocak 2025’te çıkıyor. Roman, okuyucularını sıradan yaşamların içinde gizlenmiş olağanüstü hikâyeleri keşfetmeye davet ediyor. Başlangıçta sadece bir çamaşırhane olarak işlev gören mekân, unutulmuş bir defterin ortaya çıkmasıyla birlikte duyguların ifade edildiği ve paylaşıldığı bir buluşma yeri haline geliyor.

YENİ ESER: OSMANLI BAROKU

Diğer bir önemli yapıtta Ünver Rüstem’den geliyor. “Osmanlı Baroku” adlı bu eser, Yapı Kredi Yayınları tarafından Ocak 2025’te yayımlanacak. Bu kitap da Türk edebiyatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serecek unsurlar barındırıyor.