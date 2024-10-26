Yer Fıstığı Hasadı Gaziantep’te Başladı

YER FISTIĞI HASADI BAŞLADI

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 15 bin dekar alanda yer fıstığı hasadı başladı. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, “İslahiye ilçesinde 7 bin, Nurdağı ilçesinde ise 8 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapılıyor” şeklinde bilgi verdi. Bu yıl dekar başına 600 ila 800 kilogram rekolte beklediklerini aktaran Belpınar, bölgede ekimi yapılan ürünün ekim alanının her yıl arttığını dile getirdi.

ÇİFTÇİLERDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Elbistanhöyük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Polat, 180 dönüm alanda yer fıstığı hasadına başladıklarını belirterek, “Rekolteden memnunum” dedi. Kentte yetiştirilen yer fıstığı, Adana ve Osmaniye’den gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor.