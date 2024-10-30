“Yerli Üretimi Destekleyen İthalat Düzenlemeleri”

ITHALAT REJİMİ GÜNCELLEMESİ

İthalat rejimi kararı üzerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, Türkiye’nin ithalat rejimi kararı ve ekleri, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, tüketici güvenliği ve kamu sağlığını korumanın yanı sıra yerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda gerekli güncellemeleri, ilgili kurumlarla iş birliği yaparak gerçekleştirecek.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu bağlamda belirli eşyaların ithalatına gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler uygulanıyor. Uygulanan gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler, ticari hayatın gelişimleri ve sektörel ihtiyaçlara göre güncelleniyor. Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının artırılması ve korunması amacıyla, artan ithalatın olumsuz etkilerini azaltmak için damıtılmış yağ asitleri, polistiren, polietilen kompaundları, plastikten farklı borular, streç film ve vinilklorür polimerden levhaların ithalatında, Azerbaycan dışındaki Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için ton başına 50-400 dolar arasında değişen tutarlarda ek mali yükümlülük getirilmesi kararlaştırıldı.

Yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin sağlanmasına yönelik hedeflere ulaşmak için, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya Bakanlık devam edecek. Kararın 30 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.