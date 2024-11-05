Yerli Ve Milli SİHA Motoru Üretimi Başladı

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ FİRMASINDAN ÖNEMLİ YATIRIM

Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve savunma sanayi firması BAYKAR önemli bir adım atarak 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. TRT Haber’de yayınlanan bilgilere göre, bu yatırım ile yerli ve milli BM-100 motorunu üreten BAYKAR, yeni motoru TB2 SİHA’larında kullanmayı planlıyor. Ayrıca, şirket KIZILELMA ve AKINCI SİHA’ları için turbofan ve turboprop motorlar geliştirerek bu motorları seri üretime sokacak. BAYKAR, dünya çapında en fazla ülkeye en çok sayıda SİHA ihracatı gerçekleştirerek dikkat çekiyor ve şimdiye kadar 33 ülkeye Bayraktar TB2, 10 ülkeye AKINCI TİHA ihraç etti.

BAYKAR, şu ana kadar 700 adetten fazla çeşitli tipte İHA platformu üretmeyi başardı. TRT Haber’deki makalede, BAYKAR’ın en çok ihraç ettiği model olan TB2’lerde genelde Kanada yapımı pervaneli Rotax 912 motorunun kullanıldığına dikkat çekiyor. Ancak belli bir uçuş saatini dolduran TB2’lerin motorlarının değiştirilmesi gerektiği de ifade ediliyor. BAYKAR’ın kendi TB2 motorunu üretmesiyle yıllık 6 milyon dolar tasarruf etmesi bekleniyor. BAYKAR, TB2’ler için 300 milyon dolarlık yatırım yaparak BM-100 motorunun prototipini üretti.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Capital’e verdiği demeçte, “Bayraktar TB2 SİHA’da kullanılacak BM-100 motorunun geliştirme faaliyetlerinin tamamlandığını ve seri üretime başladığımızı Temmuz ayında duyurduk.” açıklamasını yaptı. BM-100 motoru, Rotax 912’nin dezavantajlarını içermeyecek. Ayrıca, geçmişte Kanada’nın uyguladığı ambargolar sonucu yaşanan sorunlar yerli motorun üretimiyle bir daha yaşanmayacak. BAYKAR, yeni üreteceği TB3 SİHA için yerli imalat turbo dizel motor kullanıyor. Ancak AKINCI ve KIZILELMA SİHA’ları için turboprop ve turbofan motorlara ihtiyaç duyuluyor.

BAYKAR, büyük Akıncı SİHA’ları için turboprop ve Kızılma jet SİHA’ları için turbofan motorları da tedarik ediyor. Bu motorlar Ukraynalı Ivchenko Progress ve Motor Sich şirketlerinden temin ediliyor. Ancak, bu motorların üretimi Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle aksama gösterebiliyor. Ek olarak, Sovyet ekolü olan bu motorların bazı dezavantajları da mevcut. BAYKAR, Akıncı ve Kızılma için kendi turboprop ve turbofan motorlarını üretmeyi hedefliyor. Üretilecek bu motorların NATO standartlarına uygun olacağı ve Ukrayna motorlarının taşıdığı bazı dezavantajları içermeyeceği belirtiliyor.