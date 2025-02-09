Yerlikaya: 1 Haftada 3 Milyon Araç Denetlendi

DENETİM RAPORU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında şu bilgilere yer verdi: “1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim gerçekleştirildi.”

HIZLI VE ETKİLİ DENETİMLER

Bu denetimler, okul servis araçlarının güvenliğini artırmayı ve öğrenci taşımacılığını daha sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor. Yerlikaya, bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağına vurgu yaparak, “Bundan sonraki süreçlerde de denetimlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ OKUL YOLU

Açıklamada, yapılan denetimlerin okula giden çocukların daha güvenli şekilde taşınmasına katkı sağladığı belirtildi. Trafik güvenliğinin önemi vurgulanarak, öğrenci ve velilerin bilinçlenmesi için çeşitli eğitim programlarının da uygulanacağı ifade edildi.