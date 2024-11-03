“Yerlikaya: 527 Bin 484 Sürücüye İşlem Yapıldı”

TRAFİK DENETİM RAKAMLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin rakamlarını duyurdu. Yerlikaya, “Toplam 3 Milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı.” açıklamasında bulundu.

EMNİYET KEMERİ OLMADAN YOLCULUK TEHLİKE İÇERİYOR

Emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engellediği belirlendi. 2024 yılı için Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından, toplamda 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda 677 bin 978 sürücüye işlem uygulandı.

DENETİMİN DETAYLARI

Yerliya, trafik ekibinin 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında denetlenen toplam araç sayılarını da paylaştı. “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 sürücü ile birlikte toplamda 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı.” ifadelerini kullandı. Vatandaşların güvenli bir yolculuk geçirmesi için emniyet kemeri takmalarının önemine dikkat çekti.