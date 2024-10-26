“Yerlikaya Duyurdu: 55 Şüpheli Yakalandı”

TERÖRE YÖNELİK OPERASYONLARDA YAKALAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye karşı 17 ilde gerçekleştirilen “Gürz-22” operasyonları sonucunda 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-22” operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.”

TEK AMAÇ HUZUR VE BİRLİK

Yerlikaya, milletin huzurunun ve birliğinin sağlanması amacıyla mücadelenin süreceğini belirtti. “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

OPERASYON ADRESLERİ VE FAALİYETLER

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarına değinilen açıklamada, Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak illerinin adı geçti. Operasyonlar sırasında yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik yapılanmasında bulundukları, terör örgütüne mali destek sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

KOORDİNASYON VE DESTEK

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve gerçekleştiren Kahraman Jandarmayı tebrik etti. “Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle,” ifadeleriyle desteklerini vurguladı.