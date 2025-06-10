Yeşil Fren Lambası: Trafikte Devrim Yaşanıyor!

FRENLERDE YENİLİK: YEŞİL FREN LAMBASI

Trafik kazaları, dünyada can kaybı oranlarının yüksek olmasının başlıca sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak yeni bir araştırma umut verici bulgular sunuyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yayımladığı çalışmaya göre, araçların ön kısımlarına eklenebilecek yeşil fren lambaları, özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yenilik, tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte detaylar…

YENİ BİR GÜVENLİK YILI: YEŞİL FREN LAMBASI

Geleneksel fren lambaları genellikle araçların arka tarafında bulunuyor ve diğer sürücülere fren sinyali veriyor. TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların ön kısmında yeşil lambalar kullanılmasının trafik güvenliğini büyük ölçüde artırabileceğini öne sürüyor. Kavşaklarda ve yandan gelen trafiğin yoğun olduğu durumlarda, sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Araştırmada, 200’den fazla kaza analiz edilerek, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 artırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği belirlendi.

RENK SEÇİMİNDEKİ NEDENLER

Araştırmacılar, farklı renk alternatiflerini incelemiş olsalar da yeşil renkte ortak bir görüşe varmışlar. Başlangıçta kırmızı tercih edilmiş olsa da, yapılan testlerde yeşilin daha doğal ve hızlı bir şekilde algılandığı belirlenmiş. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçebilir” mesajı sunarak kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’nün haberine göre yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

GELECEKTE ZORUNLU TALEP OLACAK MI?

Yeşil fren lambası sistemi hâlâ test aşamasında ve trafik akışına olan etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart ekipman haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği konuşuluyor.