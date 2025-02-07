Yeşil GYO Hisseleri Taban Fiyatında Geriledi

HALKA AÇIK YEŞİL GYO’NUN SON DURUMU

Yurt içi piyasalarda son günlerde sıkça tartışılan konulardan biri, halka açık olan Yeşil GYO’nun borsada farklı bir pazara dönüş yapması oldu. Şirket konkordato ilan etmesinin ardından dün hattı geçici olarak kapandı ve 7 Şubat’tan itibaren yakın izleme pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verildi. Hisselerin yakın izleme pazarındaki ilk işlem günü olan bugünde, hisseler taban fiyat olan 7 TL seviyesine geriledi. Konkordato ilan edildiği gün, yani 5 Şubat 2025 tarihinde hisselerin kapanış fiyatı 7,77 TL seviyesindeydi.

KONKORDATO NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Şirket yetkilileri, konkordatonun başlıca nedeninin Innovia 4 projesindeki imar sorunları olduğunu ifade etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bu süreçte 640 müşterinin dairelerini iade etmesi yüzünden ciddi bir nakit çıkışı yaşandığı ve bunun şirketin finansal yapısını zor durumda bıraktığı belirtildi. Ayrıca Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO) konkordato başvurusu ile birlikte, iştirakleri olan Yeşil Yatırım Holding ve Yeşil Yapı hisselerinde de düşüşler devam etti.

İŞLEMLERDEKİ DÜŞÜŞ VE SONUÇLARI

Bir önceki gün de olduğu gibi, her iki hisse de Borsa İstanbul’da taban fiyat seviyelerine gerileyerek işlem gördü. Konkordato ilan gününde 1,69 TL’den kapanış yapan Yeşil Yatırım Holding (YESIL), bugün 1,38 TL’ye düştü. Diğer bir iştirak olan Yeşil Yapı (YYAPI) ise 1,76 TL’den kapanış yaptığı günün ardından taban seviyesi olan 1,44 TL’ye geriledi. Böylece bu iki hisse, son iki işlem gününde yüzde 20 oranında değer kaybı yaşamış oldu.