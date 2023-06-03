Yeşil Sol’un adayı Sırrı Süreyya Önder

Yeşil Sol Partisi Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın ile HDP’li Eş Başkanlar arasında yapılan toplantıdan kritik kararlar çıktı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın başkanlığında, milletvekillerinin de katılımıyla yapılan toplantıda TBMM’deki yeni döneme ilişkin görevlendirmeler yapıldı.

Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliklerine devam etmeleri, Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekilliğine ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in üstlenmesi kararlaştırıldı.

Meclis İçtüzüğü’ne göre siyasi partiler milletvekili sayısıyla orantılı olarak TBMM Başkanlık Divanı’na üye veriyor. Yeşil Sol’un Meclis Başkanvekili olarak belirlenen Sırrı Süreyya Önder seçildikten sonra üç haftada bir Genel Kurul’u yönetecek. Yeşil Sol, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nı ise Meclis Başkanlığı için aday gösterecek. HDP kulislerinde sonbaharda yapılması beklenen Yeşil Sol kongresinde eş genel başkanlık için hakkında siyasi yasak istenen Meral Danış Beştaş’ın adı dillendirilirken, Yeşil Sol’da ise İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in adı telaffuz ediliyor.