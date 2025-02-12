Yeşilçam’ın Esmer Güzeli, Aşkını Bulamadan Öldü

FİZİKSEL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Aslına bakılırsa, o dönemlerde bile öylesine etkileyici bir fiziksel görüntüsü vardı ki, onu gören herkes “Film yıldızı kadar güzel” diye tarif ediyordu. Zaten kısa bir süre sonra hayat onu gerçekten de bir sinema yıldızına dönüştürüyor.

ŞAHSİYETİYLE UNUTULMAZ YILLAR GEÇİRDİ

Yıllar boyunca sayısız filmde performans sergiliyor. Daha sonra televizyon dizilerine geçiyor ve milyonları ekran başına çeken projelerde yer alıyor.

HAYAT SERÜVENİ SON BULDU

Bundan bir yıl önce, bir şubat günü bu dünyadaki yolculuğunu tamamlıyor ve hayata veda ediyor.