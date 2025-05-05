Yeşilköy’de Hıdırellez Şenliği Yapıldı

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

Yeşilköy Sahili, baharın habercisi olarak bilinen Hıdırellez kutlamaları için yüzlerce mahalle sakinine ev sahipliği yaptı. Şenlikte, katılımcılar ya müzik eşliğinde dans ediyor ya da kamp sandalyelerine oturarak gecenin keyfini çıkarıyordu.

Ateş Etrafında Dilekler

Havanın kararmasıyla birlikte, etrafta yakılan ateşin etrafında toplanan katılımcılar, dilek tutarak üç kez ateşin üzerinden atladı. Etkinlik, hem eğlence hem de bir araya gelme amacı taşıdı.

DOSTLUĞUN TEMELİ

Şenliği organize edenlerden biri olan Umut Çarpan, “Mahalleden gelen dostluk adına böyle bir etkinliğe kalmıştık.” diyerek, mahalle sakinleri ile olan bağları güçlendirmek istediklerini ifade etti.