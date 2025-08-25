Yeşiltepe Köyü’nde Yangın Olayları Yaşandı

YANGINLARIN DİZİSİ

Bolu Dağı mevkisinde yer alan Yeşiltepe köyünde, Kıyak ailesinin yaşadığı evde son 5 günde 4 kez yangın çıkma olayı yaşandı. İlk yangın 19 Ağustos gecesi meydana geldi ve evdekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ardından, 24 Ağustos tarihine kadar üç farklı yangın daha meydana geldi. Kıyak ailesi, toplamda 5 gün içerisinde gerçekleşen bu dört yangında, evin duvarının, gardırobunun iç kısmının ve iki bazanın kenarının yandığını belirtti. Aile, yangınları kendi çabalarıyla söndürdü.

ÇIKAN YANGINLARIN SEBEBİ BELİRSİZ

Yangınların çıkış nedenine yönelik yapılan incelemede, elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından herhangi bir kanıt sağlanamadı. Kıyak ailesinin daha önce de, 2020 yılında yangın sebebi ile evlerini kaybettiği ve iki yıl aradan sonra mevcut konumda yeni bir ev yaptıkları öğrenildi.

YANGIN ANLARINI ANLATTI

Ev sahibi Kadir Kıyak ise mağduriyetini ortaya koyarak, “Geçen salı akşamı kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim ve odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasıyla dışarı çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık.” şeklinde konuştu. Kıyak, “Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok.” diyerek durumu aktarırken, yaşanan olayın sebebine dair belirsizlik yaşadığını vurguladı.