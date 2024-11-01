“Yetenek Yarışında Şirketler Esnek Yan Haklar”

YENİ SAYIDA ZENGİN İÇERİKLER

İş dünyasındaki en güncel gelişmeleri detaylı bir biçimde sunan Hürriyet İK, 3 Kasım Pazar günü okurlarıyla buluşuyor. Çalışanların yan haklarından yetenek savaşlarına, yapay zekâ korkusundan bölgesel asgari ücret tartışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan içerikler yeni sayıda yer alıyor. Hürriyet Gazetesiyle ücretsiz sunulacak bu dergide, Noyan Doğan, şirketlerin çalışanları elde tutmak için araştırdığı esnek yan hakları masaya yatırıyor.

YENİ HAKLARIN YÜKSELİŞİ

Geleneksel yan hakların yanında, çalışanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen özel emeklilik, ruhsal destek programları ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi yenilikçi uygulamalar dikkat çekiyor. Bu uygulamalar, çalışanların bağlılığını artırmada başlıca rol oynuyor. Hürriyet Gazetesi’nden Arzu Kurum ise şirketlerin bağlılığı artırmak için uyguladığı yetenek yönetimi stratejilerini değiniyor. Yazıda; yan haklar, eğitim programları ve esnek çalışma saatleri gibi birçok yeni gelişme uzman görüşleriyle aktarılıyor.

YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ

Hürriyet İK dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent, yapay zekanın hızla artan etkisiyle birlikte ortaya çıkan iş kaybı kaygılarına da yer veriyor. Sefer Levent, “İK bölümlerinin önümüzdeki dönemde kocaman bir problem bekliyor. Çalışan endişeleri nasıl giderilecek. Yapay zekâ nerede başlayacak, nereye kadar gidecek, nerede duracak… İK birimlerinde çalışanlar harıl harıl bu sorulara cevap arayacaklar” diyor.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih ise genç neslin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oranlarla inceleyerek dikkat çekiyor. Hürriyet İK yazarı Gamze Bal, son günlerde sıkça tartışılan bölgesel asgari ücret konusunu artıları ve eksileriyle değerlendirmeye alıyor. Noyan Doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun raporları etrafında, illere göre çalışan sayısını ve bu çalışanların günlük ücretlerini detaylı bir şekilde sunuyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ

Hürriyet İK yazarı Gülistan Alagöz, çalışma hayatına yeni başlayanlar için uzaktan çalışma modelinin zorluklarını ele alıyor. Fiziki olarak ofise gidememenin ekibe ve işe alışma sürecini zorlaştırdığına dikkat çeken Alagöz, “Uzmanlara göre, işverenlerin dijital çözümler ve insan odaklı stratejiler geliştirmesi gerekiyor” diyor. Hürriyet İK, her ayın ilk Pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edecek.