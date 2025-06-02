Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Ceza

HİJYEN TEHLİKELERİ GÜNDEMDE

Kurban Bayramı yaklaşırken, hijyen sorunları da öne çıkıyor. Binlerce insanın kurban kesiminden faydalanan işletme ve bireyler, yetkisiz bir şekilde ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çekimi yapıyor. Bayram dönemlerinde sıkça yaşanan bu durumun ciddi bir cezası bulunuyor.

SAĞLIĞINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanların gözetim altında olmadan ve hijyenik koşullarda kıyma haline getirilmesinin, vatandaşların sağlığı ile oynama anlamına geldiğini belirtti. Mahallelerde, seyyar veya sabit olarak çalışmakta olan yetkisiz kişilerin, sağlık ve hijyen standartlarını hiçe sayarak kıyma yapmasının tehlikeli olduğunu aktaran Manavoğlu, temizlik kurallarına uyulmaması durumunda mikroorganizmaların ete bulaşmasının kolaylaştığını ifade etti. Kurban etini uygun fiyatla kıymaya dönüştürmek isteyenlerin, yıllarca kullanılmamış, bakım ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle, açık alanda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

CEZALAR 63 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Kurban etinin parçalanması, saklanması ve kıyma çekiminin hijyenik bir ortamda yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Manavoğlu, kurban ibadetini yerine getiren vatandaşların et işlemlerini kasap dükkanlarında gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti. Geçmiş yıllarda ‘merdiven altı’ diye tanımlanan yerlerde, nalbur ve berber gibi değişik iş kollarında çalışanların ya da basit makineleri olan bireylerin sokak aralarında kıyma çekimi yaptığını aktaran Manavoğlu, “İzinsiz ve yetkisi olmayan kişilere 21 bin 6 lira, hijyen şartlarının uygun olmaması durumunda ise 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” dedi. Cezaların, şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ve belediye ekipleri tarafından uygulanacağı belirtildi.